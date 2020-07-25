Бывший футболист рассказал о шансах «Спартака» в следующем сезоне РПЛ

https://static.news.ru/photo/a59b8314-cf1b-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Галямин Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Московский «Спартак» должен сохранить двух своих центральных защитников Георгия Джикию и Самуэля Жиго и совершить два-три удачных приобретения. Тогда «народная» команда сможет быть конкурентоспособной в следующем сезоне РПЛ, стартующем 8 августа. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал экс-защитник сборных СССР и России, ныне тренер и функционер Дмитрий Галямин.

По его словам, ситуация в «Спартаке» не такая уж плачевная, как может показаться. Клуб занял седьмое место в РПЛ, не попал в еврокубки, вылетел из Кубка России на полуфинальной стадии. Однако Галямин рассказал о положительных моментах для «красно-белых» по результатам прошедшего сезона. Он заметил, что в команде появилась группа молодых игроков, которых за год «обкатали».

По мнению Галямина, «Спартак», ЦСКА и «Рубин» — это клубы, которые готовили молодёжь, чтобы в следующем сезоне решать более серьёзные задачи.

Если «красно-белые» сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трёх квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда, — цитирует экс-футболиста РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче сезона московский клуб на выезде одолел «Рубин» со счётом 2:1. Все три гола в игре были забиты с пенальти.