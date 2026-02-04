Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 4 февраля 2026 года. Отменяем свидания, делаем открытия

Фаза Луны сегодня, 4 февраля, какая сегодня Луна: чешем шерсть, совершаем научные открытия Фаза Луны сегодня, 4 февраля, какая сегодня Луна: чешем шерсть, совершаем научные открытия Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 4 февраля, в 20:43 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 18-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 22:05 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна продолжает находиться в третьей четверти цикла. Безраздельную власть над ней сегодня получают Весы.

Краткая характеристика 18-х суток лунного цикла

Все, что сегодня происходит вокруг, можно считать отражением вашего внутреннего мира. Обратите внимание на то, что вам по душе, и, конечно, на то, что вам не нравится. Именно над этими задачами следует поработать в ближайшие дни.

Бизнес и прибыль

Успех сегодня ожидает тех, кто трудится в сфере науки, творчества или искусства. Все остальные направления в эти сутки рассчитывать на удачу в делах не смогут. Впрочем, можно заняться текучкой, а также решать мелкие вопросы с начальством, которое будет настроено благосклонно.

Здоровье и красота

Отличный день, чтобы начать вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. Быстрый результат принесут омолаживающие процедуры. При этом хирургическое вмешательство сегодня противопоказано.

Свадьба и любовь

Сегодня неудачный день для проведения свадьбы или романтического свидания. Также не стоит знакомить родственников или назначать встречи с теми из них, с кем вы находитесь на ножах.

Природа

Наконец-то рыбалка обещает быть успешной. Однако улов может быть с сюрпризом — либо у вас окажется много мелочи, либо крайне мало рыбы, но очень крупной. Собачники и кошатники сегодня одновременно могут озадачиться наличием инструментов, чтобы уже через несколько дней начать решать вечную проблему, возникающую в преддверии весны, — вычесывать шерсть в связи с началом линьки. Цветоводы сегодня успешно могут заняться пересадкой домашних растений.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
