Украинцы выразили недовольство высокими ценами на газ, установившимися в их стране. Свою позицию граждане озвучили в комментариях под постом мэра города Ивано-Франковска в социальной сети Facebook.

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил о чрезвычайной ситуации для бюджетных учреждений города в связи с отсутствием поставок газа. По словам градоначальника, в больницах, детсадах и школах в настоящее время температура воздуха находится в районе 18–19 градусов тепла. Чиновник отметил, что в начале текущего года существовала договорённость о поставках газа стоимостью 7–8 гривен (19–21 рубль) за один кубометр, а теперь стоимость доходит до 30 гривен (82 рубля).

Это сообщение вызвало активный отклик у украинских пользователей. Граждане в своих комментариях предположили, что киевская власть делает всё возможное, чтобы её поскорее свергли.

Такое ощущение, что в Киеве ждут, чтобы люди со всей Украины приехали и вынесли эту власть, — заявил один из пользователей.

Зато власть приняла дискриминационные законы об образовании, языке и много чего ещё сделала в подобном роде. Стадионы переименовали, улицы. Жаль Украину. Я переехал в Польшу четыре года назад и пока не пожалел. Я патриот, но не идиот, — заявил другой комментатор.

Что выбрали — то и имеете. Зато весело, — резюмировал ещё один пользователь.

В последнее время в мире наблюдается значительный рост цен на энергоносители. По мнению экспертов, резкое повышение стоимости фьючерсов может быть связано с низким уровнем заполнения подземных хранилищ газа в Европе и высоким уровнем спроса на сжиженный природный газ в Азии.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова содействовать в стабилизации ситуации с энергоносителями.

Ранее сообщалось, что из-за высоких цен на газ Европа будет вынуждена признать несостоятельность стратегии полного перехода на зелёную энергетику. Президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов объяснил, что в отличие от российского газа ветряные мельницы и солнечные батареи не способны генерировать энергию в одинаковом объёме и в соответствии с графиком.