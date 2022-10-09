В Литве назвали Лукашенко заменой ядерного оружия для России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин использует белорусского лидера Александра Лукашенко вместо ядерного оружия, написал в Twitter глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он напомнил, что накануне официальный Минск обвинил Киев в попытке нападения.

Вместо тактического ядерного оружия задействуется Лукашенко. Вчера Белоруссия официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее, — подчеркнул Анушаускас.

Министр считает, что так Москва старается получить выгоду в зоне боевых действий. Основной целью он назвал отвод максимально возможного количества сил Украины с фронта к белорусской границе.

Ранее украинский посол в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где ему вручили ноту с утверждением, что Киев намерен нанести удар по Белоруссии.

Украина назвала эту информацию «не соответствующей действительности». Киев посчитал вручение ноты «российской провокацией».