В Киеве раскрыли, до какого года Украина готова сражаться Мельник: Украина сможет противостоять РФ до 2029 года при поддержке Запада

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный конфликт между Украиной и Россией может продлиться еще несколько лет, вплоть до 2029 года, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. По его словам, для этого необходимо, чтобы европейские союзники полностью взяли на себя расходы на содержание украинской армии, передает украинский Telegram-канал УНИАН.

Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии, — отметил Мельник.

Ранее британское издание The Times призвало европейские страны усилить поддержку Украины на фоне возможного сокращения американской помощи. Журналисты отмечают, что с приходом Дональда Трампа к власти в США помощь Киеву замедлилась, а последний пакет военной помощи был одобрен еще при администрации Байдена. Издание характеризует текущий момент как критический для Запада и рекомендует ЕС создать объединенные войска для возможной переброски на Украину, подчеркивая необходимость заполнения потенциального вакуума поддержки со стороны США.

Вместе с этим британский аналитик Александр Меркурис раскритиковал позицию европейских лидеров, продолжающих поддерживать Украину, несмотря, по его мнению, на очевидный провал этого проекта. По его убеждению, риторика ЕС становится все более радикальной, в то время как реальные перспективы Украины на переговорах остаются слабыми из-за военных неудач.