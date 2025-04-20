Британцы призвали Европу принять важное решение по поддержке Украины The Times: Европа должна нарастить объемы помощи Украине вместо США

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ВС Украины

Европейские государства должны нарастить объемы помощи Украине и заполнить бреши, которые могут образоваться, если США откажутся от дальнейшей поддержки Киева, заявили журналисты британского издания The Times. Стремление американского лидера Дональда Трампа к восстановлению отношений с Россией и его позиция по украинскому президенту Владимиру Зеленскому авторы материала назвали «критическим этапом» для Киева и всего Запада.

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов забуксовала в тот момент, когда Трамп вновь занял место главы Белого дома, отметили журналисты. Они напомнили, что последний пакет помощи был отправлен Киеву еще при руководстве Джо Байдена. По мнению The Times, нынешний президент США больше не хочет быть лидером «свободного мира», поэтому странам Евросоюза и Великобритании необходимо сконцентрироваться на увеличении объемов помощи украинским властям и создании объединенных войск, которые при необходимости могут быть переброшены в государство.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения военной поддержки Украины. Он также отметил, что Соединенные Штаты могут прекратить свое участие в мирном процессе, если какая-либо из сторон решит саботировать переговоры. Американский лидер добавил, что не позволит никому им манипулировать.