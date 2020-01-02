Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион считают оскорбительными праздничные мероприятия, посвящённые украинцам, пропагандировавшим чистки по этническому признаку. Дипломаты ждут от местных властей в столице страны и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе.
Ведомства обеспокоены решением администрации Львовской области почтить память в 2020 году Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), а также литератора Ивана Липы и его сына — Юрия Липы.
Кроме того, дипломаты возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры,
Ранее NEWS.ru сообщал, что факельное шествие в честь Бандеры прошло в Киеве 1 января. В нём приняли участие около полутора тысяч человек.
Позже глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бандеровщину проклятьем Украины и главным фактором её деградации. Аксёнов также отметил, что эта идеология создана искусственно и чужда большей части украинцев.
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