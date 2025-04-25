Стало известно требование ЕС и Украины в вопросе заключения мира Reuters: ЕС и Украина в переговорах настаивают на отсутствии ограничений для ВСУ

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Европейский союз и Киев в рамках переговоров по урегулированию конфликта настаивают на том, чтобы не было никаких ограничений для Вооруженных сил Украины, передает Reuters. По данным агентства, соответствующие требования были переданы американской стороне.

Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины быть не должно, — сказано в документе.

Также среди украинских предложений значится, что государства — гаранты безопасности на Украине — будут представлять собой специальную группу европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины также не допускается, отмечается в материале.

Ранее Reuters утверждало, что опубликовало финальный проект, предложенный США по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, прежде всего документ предусматривает снятие санкций с России, а также признание Крыма «де-юре российской территорией».

Кроме того, Вашингтон предложил признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области «де-факто под контролем Москвы». Еще одно положение в документе — прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной.