Sky News: Словакия пообещала отправить Украине 11 самолетов МиГ-29

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Власти Словакии передадут Украине 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, в своем Twitter пишет корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на слова министра обороны Словакии Ярослава Надя. Отмечается, что воздушное пространство Словакии, вместо отправленных на Украину самолетов, будет патрулироваться летными военными машинами Польши и Чехии.

Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако для восполнения технических возможностей Словакии понадобится план с союзниками, — сообщила Хейнс.

Ранее американский генерал Чарльз Браун сообщил, что в США допускают передачу Украине военной авиации западного образца. По его словам, есть целый ряд вариантов техники, которые могут быть переданы Киеву.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о поставке Украине советских истребителей по причине сложностей с запчастями для них. Также ранее Браун допустил, что специалисты США займутся обучением украинских летчиков пилотированию американских самолётов.