Самолеты с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

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Международный аэропорт города Хельсинки

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели вечером 15 апреля из Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппану. За последние полгода это уже третий раз, когда Финляндия становится посредником в поставках РФ ядерного топлива зарубежным заказчикам.

Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером, — цитирует агентство сообщение Тииппаны в соцсетях.

Две предыдущие отправки российского ядерного топлива имели место в середине марте и в ноябре 2022 года. Тогда самолеты вылетали из столичного аэропорта и воздушной гавани в городе Лаппеэнранта на юге страны.

Ранее эксперт по атомной энергетике Александр Уваров отметил, что прекращение Россией экспорта ядерного топлива может нанести ощутимый удар по атомной промышленности ЕС и США. Так, в Америке может остановиться работа 15% атомных электростанций в результате чего США могут лишиться одной пятой всей электроэнергии, которая производится в стране. По словам специалиста, Запад сможет избавиться от зависимости от российского ядерного топлива не ранее 2028 года.