Названы страны НАТО, чьи войска могут летом вторгнуться на Украину Генерал Липовой: Великобритания и ФРГ могут летом отправить войска на Украину

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Великобритания и Германия могут первыми отправить войска на Украину летом 2024 года, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, это решение зависит не от европейских лидеров, а от команды из Вашингтона. Липовой также считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «просто так не осмелится» отправить войска на Украину, поскольку у его страны есть много внутренних проблем.

Первые, кто подал инициативу, — Франция. Но не думаю, что Париж просто так осмелится отправить войска на Украину, у Макрона полно проблем внутри страны. Кроме того, по сообщениям, кадровые военные Пятой республики неофициально находятся на Украине с начала российской СВО. Также, скорее всего, отправить войска могут Великобритания и Германия. Здесь все зависит не от лидеров данных государств, а от команды из США. Все это может привести к излишней эскалации, — высказался Липовой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».