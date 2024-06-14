Названы последствия отказа Украины от мирного плана Путина Военный эксперт Матвийчук: после отказа Киева от мира Россия дойдет до Одессы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После отказа Киева от мирного плана президента России Владимира Путина Вооруженные силы РФ могут дойти до Одессы, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что РФ будет в том же темпе продвигаться в зоне специальной военной операции, решая поставленные задачи.

Украина отказалась от предложений Путина. Что ж, Россия будет продолжать продвигаться в зоне СВО, громить всю эту банду. В том же темпе. Постепенно решать поставленные задачи. Вернем территории областей, входящих в состав России. Вероятно, мы выйдем к Николаеву и Одессе, чтобы влиять на ситуацию в Приднестровье, — высказался Матвийчук.

Путин ранее заявил, что войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед началом переговоров. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Депутат Александр Толмачев позже отметил, что Путин четко сформулировал позицию России по украинскому кризису. Он также подчеркнул, что кадровые перестановки после выборов на тему специальной военной операции были неспроста. Парламентарий заверил, что конфликт на Украине в любом случае будет завершен на условиях России.