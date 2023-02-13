На Украине сотрудника Красного креста обвинили в работе на Россию

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Служба безопасности Украины задержала волонтера украинского отделения Международного комитета Красного Креста по подозрению в сотрудничестве с Россией, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. В СБУ утверждают, что он приехал в Киев и в дальнейшем планировал выехать за границу под видом участника волонтерского движения. Отмечается, что ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

СБУ задержала в Киеве человека, который пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора, созданного Россией управления Пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе, - говорится в сообщении.

Российские силовики ранее рассказали, что на Украине появилась новая коррупционная схема уклонения от призыва. В ней задействованы военкомы и волонтерские организации. Отмечается, что стоимость уклонения от призыва составляет $10 тысяч.

Ранее бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что государственность в стране представляет собой загрубевшую коррупционную машину. Так он отреагировал на обыски, которые прошли у ряда государственных служащих в рамках уголовных дел. Он добавил, что разлому коррупционной вертикали в стране способствовала российская спецоперация.