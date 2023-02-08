На Украине раскрыли коррупционную схему уклонения от призыва РИА Новости: коррупционная схема уклонения от призыва раскрыта на Украине

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине появилась новая коррупционная схема уклонения от призыва. В ней задействованы военкомы и волонтерские организации. Об этом стало известно российским силовикам от источников в украинских войсках, сообщает РИА Новости. Как отметил собеседник агентства, стоимость уклонения от призыва составляет $10 тысяч.

По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва. Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки украинской армии, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что каждый подобный волонтер должен через социальные сети собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии и, соответственно, ежедневно «платить дань» военкому через посредников. Сумма колеблется от 5% до 10% от собранной суммы.

Ранее бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что государственность в стране представляет собой загрубевшую коррупционную машину. Так он отреагировал на обыски, которые прошли у ряда государственных служащих в рамках уголовных дел. Он добавил, что разлому коррупционной вертикали в стране способствовала российская спецоперация.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.