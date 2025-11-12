Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 20:42

На Украине развернут первую «стену дронов»

Business Insider: Киев получил новейшую систему с роем FPV-дронов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Западная компания Atreyd передала Украине инновационную систему ПВО под названием «стена дронов», передает Business Insider. Эта система использует рои FPV-дронов с боевыми зарядами, способные автоматически атаковать угрозы. Развертывание комплекса может начаться в ближайшие недели, утверждается в статье.

Дроны будут запускаться с наземных установок при обнаружении вражеских целей, а управление системой частично возьмет на себя искусственный интеллект. Разработка Atreyd стала победителем конкурса НАТО, объявленного в марте. Помимо Украины, компания заключила контракты как минимум с одной страной Альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. По его словам, таких нет ни у одной страны, а если и появятся, то не скоро.

Тем временем научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп решил не предоставлять финансовую помощь Киеву, чтобы сохранить отношения с Россией. По его словам, глава Белого дома сосредоточен исключительно на личных интересах в украинском конфликте.

