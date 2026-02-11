Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:47

На Украине появились вакансии с обещанием защиты от ТЦК

На украинских сайтах объявлений появились предложения о работе с возможностью скрыться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), сообщает РИА Новости. Авторы вакансий обещают соискателям физическую защиту от мобилизации.

Очень хорошо подходит для человека, который в розыске у ТЦК. У нас закрытый и охраняемый участок, на который не так просто и зайти, — говорится в одном из объявлений.

Подобные предложения размещены, в частности, в Житомирской и Киевской областях Украины. Работодатели заявляют о предоставлении брони от мобилизации и гарантируют отсутствие проблем с ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла потасовка с участием сотрудников территориального центра комплектования и молодого мужчины. Трое военнослужащих выскочили из микроавтобуса на ходу, чтобы задержать его, после чего завязалась борьба. В ходе столкновения мужчина повалил на землю двух из троих представителей ТЦК и сумел вырваться. В результате он остался без куртки, но все-таки смог убежать.

До этого политолог Спиридон Килинкаров выразил мнение, что сопротивление украинских женщин работникам ТЦК может перерасти в бунт против действующей власти. Он отметил, что для перерастания эпизодических сопротивлений в массовый протест украинкам не хватает харизматичных лидеров.

