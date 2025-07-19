Если Евросоюз действительно хочет достичь мира, ему необходимо стремиться к взаимопониманию со всеми странами, заявил бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche. По его словам, это относится в том числе и к России. Ферхойген напомнил, что Берлин фактически отказывает Москве в равноправном месте на политической арене.

Если мы хотим мира на нашем континенте, мы должны стремиться к взаимопониманию со всеми, в том числе с Россией. Политики Германии и ЕС [в целом] долгие годы фактически отказывают России, крупнейшей стране Европы, в равноправном месте на европейской политической арене, — сказал экс-еврокомиссар.

Ферхойген напомнил, что географию изменить невозможно. По его мнению, тот факт, что Европа объявила Россию неспособной к переговорам, является «чистым лицемерием».

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что санкции Евросоюза уже давно не являются фактором неожиданности для России. По его словам, экономика не ломается сама по себе от давления извне.