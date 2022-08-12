Еще две яхты Абрамовича обнаружены в Турции Яхты Абрамовича Halo и Garcon обнаружены у берегов Турции

Фото: Carl Groll/Global Look Press

Яхты Halo и Garcon, которые принадлежат российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, были обнаружены у берегов Турции, сообщает Luxury launches. Таким образом в акватории Турции располагаются все его суда. В марте 2022 года там уже находились яхты Solaris и Eclipse.

Это означает, что весь флот роскошных суперяхт российского миллиардера стоимостью более 1,2 миллиарда долларов в настоящее время находится в Турции, если только не найдется больше судов, принадлежащих Абрамовичу, которые еще предстоит раскрыть, — говорится в публикации.

Отмечается, что в апреле яхты Halo и Garcon, связанные с Абрамовичем, были найдены вблизи островного государства Антигуа и Барбуды. Власти страны пытались их арестовать, однако местные законы не разрешают конфисковывать имущество у лиц, которые не совершили преступление на территории государства. Таким образом судна покинули воды Антигуа и Барбуды в июле и проплыли пять тысяч морских миль до Турции

Ранее стало известно, что активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».

Английская премьер-лига (АПЛ) в свою очередь заявила об отстранении Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Это решение было принято после того, как правительство Великобритании ввело санкции в отношении бизнесмена.

В США также были заморожены вклады Романа Абрамовича в хедж-фондах после введения против него санкций британским правительством. С конца февраля бизнесмен пытался продать свои доли в нескольких инвестфондах.