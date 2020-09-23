ЕС прогнозирует углубление кризиса в стране после инаугурации Лукашенко

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В Европейском союзе считают новый президентский срок Александр Лукашенко и его инаугурацию не имеющими достаточной демократической легитимности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, результаты выборов главы республики являются «сфальсифицированными», а тайная инаугурация только приведёт к углублению кризиса в Белоруcсии. Он добавил, что в настоящее время ЕС ведёт переоценку отношений с Белоруссией, пишет Life.ru.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также прокомментировал инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, церемония не делает политика легитимным главой государства. Он отметил, что Киев не вмешивался во внутренние дела соседнего государства и продолжит поддерживать народ Белоруссии.

Как сообщал NEWS.ru, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер.

Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.