США поставили Украине ультиматум по перемирию и ресурсной сделке Депутат Рады Дубинский: США выдвинули Киеву ультиматум по срокам перемирия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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США выдвинули Украине ультиматум по срокам перемирия и заключения сделки по ресурсам до 1 мая, сообщил со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене. В Telegram-канале он написал, что переговоры главы офиса украинского президента Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошли в «жестком формате».

По слухам из верхушки «Слуг», встреча Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате, — заявил Дубинский.

Парламентарий отметил, что позиция Вашингтона заключается в том, что Киев должен слушать его, иначе «нет шансов». Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на встречу в Париже, так как «никто не хочет выслушивать бред, который тот несет», добавил Дубинский. Украинский лидер, согласно договоренностям, должен согласиться на условия России. Одним из пунктов соглашения стала его отставка, уточнил депутат.

Ранее политолог Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной.