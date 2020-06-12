Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

https://static.news.ru/photo/4fe0a112-ad87-11ea-9c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки. Их инициаторами стали люди в чёрной одежде с закрытыми лицами.

Демонстранты хотели пройти в сторону оперы Гарнье, но им помешали стражи порядка, которые заблокировали проход. Через полтора часа после начала демонстрации одетые во всё черное молодые мужчины объединились в группу. Они стали кидать в полицию мусор, ёмкости с краской и стеклянные бутылки.

Мы хотим идти, дайте нам дорогу, — кричали провокаторы.

Они подожгли кучу мусора на проезжей части. На площади периодически взрываются петарды и фаеры, сообщает РИА Новости.

Стражи порядка отогнали протестующих от полицейского кордона, применив слезоточивый газ, но как только он рассеялся, демонстранты вернулись. Некоторые из них пытаются разбить витрины магазина сотового оператора Orange.

Как писал NEWS.ru, в акции протеста участвуют около трёх тысяч человек. Большинство из них держат в руках плакаты с лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» (Black lives matter).