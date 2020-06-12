Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки. Их инициаторами стали люди в чёрной одежде с закрытыми лицами.
Демонстранты хотели пройти в сторону оперы Гарнье, но им помешали стражи порядка, которые заблокировали проход. Через полтора часа после начала демонстрации одетые во всё черное молодые мужчины объединились в группу. Они стали кидать в полицию мусор, ёмкости с краской и стеклянные бутылки.
Мы хотим идти, дайте нам дорогу, — кричали провокаторы.
Они подожгли кучу мусора на проезжей части. На площади периодически взрываются петарды и фаеры,
Стражи порядка отогнали протестующих от полицейского кордона, применив слезоточивый газ, но как только он рассеялся, демонстранты вернулись. Некоторые из них пытаются разбить витрины магазина сотового оператора Orange.
Как писал NEWS.ru, в акции протеста участвуют около трёх тысяч человек. Большинство из них держат в руках плакаты с лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» (Black lives matter).
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