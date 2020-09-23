Путин: Россия избавилась от критической зависимости от цен на углеводороды

https://static.news.ru/photo/b8d9b166-fd8e-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия избавилась от критической зависимости от колебания цен на углеводороды, рассказал глава РФ Владимир Путин. Он также заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы РФ.

Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ, пишет ТАСС. Путин добавил, что изменения Основного закона должны укрепить и усовершенствовать баланс между всеми ветвями власти, при этом сохранив страну как сильную президентскую республику.

Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. Руководитель государства напомнил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%.

Накануне Путин выпустил обращение для правительства и парламента. Глава государства заявил, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы политиков.