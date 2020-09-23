Путин: Россия избавилась от критической зависимости от цен на углеводороды

Россия избавилась от критической зависимости от колебания цен на углеводороды, рассказал глава РФ Владимир Путин. Он также заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы РФ.
Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ,
Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. Руководитель государства напомнил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%.
Накануне Путин выпустил обращение для правительства и парламента. Глава государства заявил, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы политиков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен