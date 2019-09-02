Правительство России утвердило квоту на экспорт лома чёрных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере одного миллиона тонн.
Постановление размещено на официальном
Также квоты должны изменяться в зависимости от региона и соответствующих поправочных коэффициентов. Например, для испытывающих дефицит лома Дальневосточного и Южного федеральных округов коэффициенты самые низкие — 0,6 и 0,5 соответственно.
News.ru ранее сообщил, что в России приведут в порядок крабовые аукционы. Соответствующий нормативный акт подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.