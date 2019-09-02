https://static.news.ru/photo/cb7e1c4c-cd94-11e9-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство России утвердило квоту на экспорт лома чёрных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в размере одного миллиона тонн.

Постановление размещено на официальном портале правовой информации. Квота действительна на период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Доля экспортёров будет определяться пропорционально объёму лома, поставленному ими за границу в период с 2016 по 2018 годы.

Также квоты должны изменяться в зависимости от региона и соответствующих поправочных коэффициентов. Например, для испытывающих дефицит лома Дальневосточного и Южного федеральных округов коэффициенты самые низкие — 0,6 и 0,5 соответственно.

News.ru ранее сообщил, что в России приведут в порядок крабовые аукционы. Соответствующий нормативный акт подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.