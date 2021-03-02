Откуда у россиян появились «свободные» деньги

Индекс «свободных денег», рассчитываемый аналитиками, показывает, насколько доходы граждан превышают их расходы. В январе 2021 года этот показатель вырос на рекордные 82%. Однако об улучшении благосостояния населения речи не идёт — доходы продолжают падать. Просто люди резко стали меньше тратить. Такой вот парадокс: свободных денег у россиян стало больше, потому что они потуже затянули пояса. Как долго это продлится — в материале NEWS.ru.
У россиян неожиданно появилось больше «свободных денег». Соответствующий индекс (ИСД) в январе 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений — по сравнению с декабрём 2020-го он увеличился на 82%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
ИСД отражает динамику соотношения доходов к расходам. По сути, он демонстрирует возможности людей накапливать средства или тратить их. Конкретно речь идёт о деньгах, которые остаются у семьи после приобретения продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов.
Обычно в январе индекс значительно превышает декабрьский показатель — после новогодних праздников россияне традиционно снижают расходы, что приводит к образованию некоторых накоплений. Однако рост на 82% объяснить одной лишь сезонностью никак не получается.
Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ Иван Дарушин видит как минимум две причины образования «свободных денег» в бюджетах россиян.
В разгар пандемии многие столкнулись с падением доходов. Предполагая повторение локдаунов, россияне начали откладывать деньги, снижая текущее потребление до необходимого минимума. Экономить стали на том, что могли себе позволить раньше и от чего сегодня смогли отказаться. Это прежде всего касается людей с доходами ниже среднего, кто получает зарплату сдельно, работает в сфере общепита, развлечений. С другой стороны, более обеспеченные люди, у которых не получилось по объективным причинам отдохнуть в прошлом году, возможно, решили отложить средства на летний отдых.
При этом эксперт напоминает, что реальные доходы россиян продолжают падать. По данным Росстата, только в прошлом году они сократились на 3,5%, а за семь лет падение доходов составило порядка 11%. По словам Дарушина, в глобальном понимании следует говорить о таком макроэкономическом показателе, как автономные расходы.
Снижение автономных расходов, то есть расходов на всё то, что мы включаем в обязательное потребление, с учётом падения доходов говорит об отложенном спросе, а не об увеличение наших сбережений, — поясняет экономист.
Судить о тенденциях по данным одного месяца сложно, однако расходы россиян не будут расти до тех пор, пока не наступит ясность — ждать ли нам новых локдаунов в том или ином виде.
Рост индекса «свободных денег» может объясняться как наращиванием доходов, так и сокращением расходов. В данном случае второе выглядит куда более реальным, соглашается доцент экономического факультета РУДН Елизавета Рузина.
Для сокращения расходов россиян есть целый ряд объективных обстоятельств. Это, во-первых, пандемия коронавируса, которая способствовала увеличению доли накоплений в общей структуре распределения доходов россиян — возможности для расходования денежных средств в условиях ограничений у населения были значительно снижены. Во-вторых, инфляционные ожидания граждан, основанные на наблюдаемом в 2020 году росте цен на отдельные виды товаров и товарные группы. В силу этих и других причин россияне наращивают свои финансовые «подушки безопасности».
По словам эксперта, не стоит забывать о возросшем в 2020 году уровне безработицы. Вместе с тем Рузина признаёт фактор сезонности. В декабре расходы россиян традиционно возрастают из-за подготовки к новогодним праздникам. Точно так же, по сложившейся традиции, в январе расходы снижаются. Так или иначе поводов для оптимизма крайне мало, резюмирует она.
Ситуацию ещё усугубляет то, что фондовый рынок сильно вырос, и высокая цена несильно привлекает новых инвесторов на биржу. По этой причине некоторые люди предпочитают накапливать денежные средства, ожидая удобного момента для инвестирования, либо ждут «чёрного дня», с наступлением которого они смогут использовать накопленные средства, указывает финансовый аналитик Артём Звёздин.
Оптимизма у россиян явно поубавилось, отсюда и желание создать запас прочности на «чёрный день», говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Подобное поведение характерно для граждан в условиях кризиса. В год пандемии российский ВВП понизился на 3,1%. Рост сбережений на руках позволил пройти непростой год с относительно небольшими потерями — потребительские расходы упали на 8,6%, однако сэкономленные в условиях ограничений на зарубежные поездки рубли способствовали сокращению импорта, который вычитается из показателя ВВП.
Тем не менее эксперт видит во всём этом свои плюсы, считая, что сэкономленные в кризис средства поддержат восстановление экономики. В ближайшие месяцы деньги на руках населения могут стать локомотивом роста по мере улучшения эпидемиологической ситуации, в том числе за счёт массовой вакцинации и снятия коронавирусных ограничений, объясняет Коган.
В первую очередь можно ожидать выправления динамики стоимости оплаченных услуг — многие захотят посетить массовые мероприятия, отправиться в рестораны, кафе и т. п. Росту расходов граждан также поспособствует дальнейшее улучшение на рынке труда и восстановление потребительского доверия, считает эксперт.