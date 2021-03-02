Откуда у россиян появились «свободные» деньги

Индекс «свободных денег», рассчитываемый аналитиками, показывает, насколько доходы граждан превышают их расходы. В январе 2021 года этот показатель вырос на рекордные 82%. Однако об улучшении благосостояния населения речи не идёт — доходы продолжают падать. Просто люди резко стали меньше тратить. Такой вот парадокс: свободных денег у россиян стало больше, потому что они потуже затянули пояса. Как долго это продлится — в материале NEWS.ru.

У россиян неожиданно появилось больше «свободных денег». Соответствующий индекс (ИСД) в январе 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений — по сравнению с декабрём 2020-го он увеличился на 82%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

ИСД отражает динамику соотношения доходов к расходам. По сути, он демонстрирует возможности людей накапливать средства или тратить их. Конкретно речь идёт о деньгах, которые остаются у семьи после приобретения продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов.

Обычно в январе индекс значительно превышает декабрьский показатель — после новогодних праздников россияне традиционно снижают расходы, что приводит к образованию некоторых накоплений. Однако рост на 82% объяснить одной лишь сезонностью никак не получается.

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ Иван Дарушин видит как минимум две причины образования «свободных денег» в бюджетах россиян.

В разгар пандемии многие столкнулись с падением доходов. Предполагая повторение локдаунов, россияне начали откладывать деньги, снижая текущее потребление до необходимого минимума. Экономить стали на том, что могли себе позволить раньше и от чего сегодня смогли отказаться. Это прежде всего касается людей с доходами ниже среднего, кто получает зарплату сдельно, работает в сфере общепита, развлечений. С другой стороны, более обеспеченные люди, у которых не получилось по объективным причинам отдохнуть в прошлом году, возможно, решили отложить средства на летний отдых. Иван Дарушин доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ

При этом эксперт напоминает, что реальные доходы россиян продолжают падать. По данным Росстата, только в прошлом году они сократились на 3,5%, а за семь лет падение доходов составило порядка 11%. По словам Дарушина, в глобальном понимании следует говорить о таком макроэкономическом показателе, как автономные расходы.

Снижение автономных расходов, то есть расходов на всё то, что мы включаем в обязательное потребление, с учётом падения доходов говорит об отложенном спросе, а не об увеличение наших сбережений, — поясняет экономист.

Судить о тенденциях по данным одного месяца сложно, однако расходы россиян не будут расти до тех пор, пока не наступит ясность — ждать ли нам новых локдаунов в том или ином виде.

Рост индекса «свободных денег» может объясняться как наращиванием доходов, так и сокращением расходов. В данном случае второе выглядит куда более реальным, соглашается доцент экономического факультета РУДН Елизавета Рузина.

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Для сокращения расходов россиян есть целый ряд объективных обстоятельств. Это, во-первых, пандемия коронавируса, которая способствовала увеличению доли накоплений в общей структуре распределения доходов россиян — возможности для расходования денежных средств в условиях ограничений у населения были значительно снижены. Во-вторых, инфляционные ожидания граждан, основанные на наблюдаемом в 2020 году росте цен на отдельные виды товаров и товарные группы. В силу этих и других причин россияне наращивают свои финансовые «подушки безопасности». Елизавета Рузина доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

По словам эксперта, не стоит забывать о возросшем в 2020 году уровне безработицы. Вместе с тем Рузина признаёт фактор сезонности. В декабре расходы россиян традиционно возрастают из-за подготовки к новогодним праздникам. Точно так же, по сложившейся традиции, в январе расходы снижаются. Так или иначе поводов для оптимизма крайне мало, резюмирует она.

Ситуацию ещё усугубляет то, что фондовый рынок сильно вырос, и высокая цена несильно привлекает новых инвесторов на биржу. По этой причине некоторые люди предпочитают накапливать денежные средства, ожидая удобного момента для инвестирования, либо ждут «чёрного дня», с наступлением которого они смогут использовать накопленные средства, указывает финансовый аналитик Артём Звёздин.

Оптимизма у россиян явно поубавилось, отсюда и желание создать запас прочности на «чёрный день», говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Подобное поведение характерно для граждан в условиях кризиса. В год пандемии российский ВВП понизился на 3,1%. Рост сбережений на руках позволил пройти непростой год с относительно небольшими потерями — потребительские расходы упали на 8,6%, однако сэкономленные в условиях ограничений на зарубежные поездки рубли способствовали сокращению импорта, который вычитается из показателя ВВП. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Тем не менее эксперт видит во всём этом свои плюсы, считая, что сэкономленные в кризис средства поддержат восстановление экономики. В ближайшие месяцы деньги на руках населения могут стать локомотивом роста по мере улучшения эпидемиологической ситуации, в том числе за счёт массовой вакцинации и снятия коронавирусных ограничений, объясняет Коган.

В первую очередь можно ожидать выправления динамики стоимости оплаченных услуг — многие захотят посетить массовые мероприятия, отправиться в рестораны, кафе и т. п. Росту расходов граждан также поспособствует дальнейшее улучшение на рынке труда и восстановление потребительского доверия, считает эксперт.