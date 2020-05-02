Падение ВВП на 8%, которое ранее прогнозировал для России глава Счётной палаты Алексей Кудрин, в любой стране эквивалентно сокращению населения на 5-6 млн человек. Цифры сами всё говорят за себя. Так как РФ зачастую шла своим путём, отличным от остальных государств, возникает вопрос, а что хуже для нас — пандемия и запреты для бизнеса или же сохранение населения, но обвал ВВП?

Для ориентира можно принять во внимание, что по последним уточнениям, ВВП Китая в I квартале снизился на 6,8%. Но это цифры спада, по сравнению с тем же периодом год назад, а с тех пор к III-IV кварталам 2019 года Китай прирастил свой ВВП на 6%. И фактический спад ВВП Китая, если брать за базовую максимальную точку отсчёта — конец прошлого года, составил, таким образом более 12%.

Нет никаких серьёзных оснований полагать, что и мы в России избежим двузначного разового падения ВВП, но многое зависит от методик подсчёта. И если с внутренней экономикой, конечный выхлоп которой подсчитывается в рублях, всё проще, то с экспортными секторами, где валютная выручка могла сократиться более чем вдвое, эффект ущерба будет сглажен за счёт пересчёта «недостачи» в рубли по текущему гораздо более высокому курсу. Так что итоговый результат Росстата вполне может выйти как раз на «кудринские» 8%.

Алексей Кудрин Сергей Булкин/NEWS.ru

Существенный момент при этом, что обвал ВВП не менее чем на 3-5% произошёл бы и без введения в стране жёсткого карантина, а по двум неминуемым причинам. И это — ухудшение конъюнктуры внешних рынков, где карантины уже ввели, а значит обвалились не только цены, но и спрос на многие товары, на сырьё, в условиях простоя многих западных производств, или вынужденного снижения мощностей в азиатских странах, опять же, по причине падения внешнего спроса уже на их продукцию, пояснил NEWS.ru шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Нельзя остаться островком стабильности в охваченном пандемией мире, даже если бы твои собственные предприятия работали на полную катушку по-прежнему, да только вхолостую. И вторая причина — осторожность наших собственных жителей, которые и без карантина резко снизили уже посещения тех же ресторанов, торговых центров: далеко не до нуля, конечно, но продажи этих заведений упали бы и так втрое-вчетверо. Поэтому и выбор был не между ростом и обвалом, а между обвалом меньшего или совсем катастрофического масштаба.

Но, конечно, если чисто умозрительно (и, разумеется, некорректно) предположить, что пандемия могла бы реально выкосить даже не 5-6 млн человек, а скажем 1 млн наших сограждан, и попытаться абстрагироваться от человеческого морального фактора, уйдя в чистую экономику и математику, то потери населения невосполнимы и привели бы к долгосрочному спаду экономики, причём, ещё и на гораздо большую величину, так как люди — не просто математические единицы, но они занимают каждый свою нишу в профессии, в отрасли, так что с потерей людей и квалификации персонала в этих нишах неминуемо нарушились бы важные производственные цепочки, не происходила бы привычная передача опыта от представителей старшего и больше повидавшего поколения. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

Но на каком же рубеже остановится в итоге правительство? Кабмином изначально была подсчитана и обдумана данная планка, и что предельные сроки карантина давно определены — как 2 или 3 месяца по максимуму. Это тот срок, в течение которого предприятия малого и среднего бизнеса могли бы как-то худо-бедно потянуть время, но только если одновременно государство приняло бы обязывающие меры для банков и для частных владельцев производственных помещений по полной отмене на это время и процентов по кредитам, и платежей за аренду, а параллельно, если оказывалась бы помощь по зарплатам в форме безвозвратных субсидий бизнесу от государства, и не на величину 1 МРОТ на одного сотрудника.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Итальянское правительство «сломалось», например, спустя 2 месяца и, не получив должной помощи от других стран ЕС, оно вынужденно осмелело уже сейчас, и возобновляет с 4 мая разрешения на работу всех производств и строительных объектов. Хотя в Италии распространение инфекции было куда более страшным по масштабам, чем в России.

Так что, правительство наверняка и у нас закладывает максимальный срок — до 1 июля, считает эксперт, а при более благоприятной ситуации со сдерживанием распространения вируса — до конца мая, чтобы возобновить полноценно близкую к нормальной экономическую жизнь в июне.

Между тем, вводя пропускную систему на перемещения людей по городу, власти по сути приветствуют при этом выдачу пропусков на работу. Так что пропускная система, при всей её жёсткости, а местами и бессмысленности — шаг к запуску в нормальный режим как раз всё большего числа предприятий. И это уже делается, хотя и количество жертв вируса, и число выявленных инфицированных наших сограждан ещё не прошло пика.

Но власти и не будут так уж пристально смотреть на свою же статистику: ведь, например, рост количества случаев коронавируса связан ещё и с большим количеством проводимых тестов, и более половины из показавших «положительный» тест на вирус — фактически никакие не заболевшие, а носители вируса, о которых ранее не было известно. Естественно, что число таких выявленных носителей будет быстро расти, говорит Пушкарёв, с этим сталкиваются сейчас и США, и страны Европы, но это не мешает им постепенно приоткрывать экономику.

Так что, нет какого-то уровня «плато» в статистике заболеваемости, на который собиралось бы ориентироваться правительство: они отталкиваются от определённых периодов времени, кратных условно 14-дневному инкубационному периоду, и не более того. А параллельно готовят койко-места и оборудование в больницах по регионам и в столицах, и как только посчитают подготовку достаточной, то в пределах заранее решённого срока (начало июня или начало июля) всех выпустят из дома по своим привычным рабочим местам.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Конечно, можно было бы не перестраховываться уже и сейчас, а положиться на добровольное соблюдение большинством людей необходимых гигиенических мер предосторожности и социальной дистанции на своих рабочих местах, и на улицах во время прогулок и занятий спортом. Нужно больше доверять своим людям и друг другу, а несознательные и не соблюдающие никаких мер предосторожности люди есть всегда

Думается, и у нас власти понимают, что смерть экономики была бы куда страшнее пандемии, в том числе и для жизни и здоровья миллионов не заражённых вирусом граждан, так что пускаться в окончательные крайности со сроками карантина и жестить сверх меры с населением ради защиты людей от самих себя государство всё-таки не станет.