https://static.news.ru/photo/d333e8ce-3660-11ea-915c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bjaarn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. На данный шаг в Вашингтоне пошли в преддверии подписания первой фазы торговой сделки с Пекином.

Минфин США в своём полугодовом докладе Конгрессу заявил , что не обнаружил крупных торговых партнёров, которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

В ведомстве отметили, что Китай обязуется «воздержаться от конкурентной девальвации», и пообещал обеспечить «прозрачность и подотчётность».

Ранее NEWS.ru сообщал, что политикой односторонних действий и проявлением протекционизма назвал Китай решение США признать КНР страной, манипулирующей валютным курсом. Данные действия могут крайне негативно повлиять на мировую экономику и финансы, говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая. Регулятор также подчеркнул, что решение Вашингтона подрывает международные принципы.