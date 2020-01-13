США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. На данный шаг в Вашингтоне пошли в преддверии подписания первой фазы торговой сделки с Пекином.
Минфин США в своём полугодовом докладе Конгрессу
В ведомстве отметили, что Китай обязуется «воздержаться от конкурентной девальвации», и пообещал обеспечить «прозрачность и подотчётность».
Ранее NEWS.ru сообщал, что политикой односторонних действий и проявлением протекционизма назвал Китай решение США признать КНР страной, манипулирующей валютным курсом. Данные действия могут крайне негативно повлиять на мировую экономику и финансы, говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая. Регулятор также подчеркнул, что решение Вашингтона подрывает международные принципы.
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