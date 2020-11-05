Евро подорожал на Мосбирже до 91,165 рубля

https://static.news.ru/photo/2bf18454-2002-11eb-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американского доллара на открытии торгов Мосбиржи прибавила 0,24%. Показатель составил 77,1875 рубля за единицу. Евро дорожает 0,12%, до 91,165 руб., свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 6 ноября 2020 года.

К 10:05 мск валюта США находилась на уровне 77,3225 рубля (+0,42%), евро поднялся на 0,46% — до 91,48 рубля. Российский рынок ценных бумаг открывается снижением индексов. На 10:00 Мосбиржа потеряла 0,55%, достигнув показателя в 2845,74 пункта, РТС снизился на 0,59% — до 1163,85 пункта.

К 10:08 мск биржевые индексы ускорили падение. Так, Мосбиржа торговалась на уровне 2832,98 пункта (-0,99%), РТС снижался на 1,38% и находился на отметке в 1154,57 пункта.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что восстановление мировой экономики и спроса на нефть идёт трудно, на рынке сохраняется много неопределённостей. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в свою очередь, заявил, что в ведомстве не видят причин, по которым нефть может снова подешеветь до $10 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили значительно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы богатых россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. Такой совет правительству они дали в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.