Борьбу с нефтью и газом сочли угрозой планетарному будущему

Слишком резкое начало борьбы с объёмами потребления углеводородов, включая нефть и газ, может негативным образом сказаться на «зелёном» будущем планеты. Об этом в статье для британского издания Financial Times заявил руководитель отдела развивающихся рынков компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

По его словам, стремительный переход к более экологичному типу мировой энергетики угрожает сделать достижение более экологичных уровней выбросов парниковых газов значительно дороже. Основная проблема заключается в том, что материалы, необходимые для подобной экотрансформации, за последнее время существенно взлетели в цене.

Эксперт подчёркивает, что возобновляемые источники энергии зависят от меди, алюминия и лития. Например, солнечные электростанции потребляют в шесть раз больше меди, чем традиционные.

В качестве иллюстрации своих выводов аналитик приводит кризисную ситуацию вокруг крупнейших шахт Чили. Там из-за введения местным правительством в этом году двух новых экологических правил ведущие угольные предприятия могут оказаться нерентабельными. Между тем для остановки глобального потепления на планете нужно значительно большее количество меди.

По мнению Шармы, для достижения целей по переходу мирового производства к «зелёной» экономике странам необходимо найти баланс в вопросах финансирования «грязных» отраслей промышленности. Отказ же от инвестиций в эти секторы приведёт к провалу в строительстве новых станций, а следовательно — и к выработке энергии без вредных выбросов.

Ранее стало известно о планах российских и зарубежных экономистов приравнять выбросы углекислого газа на производстве к финансовому долгу. Подобный подход к проблеме глобального потепления, по мнению специалистов, заставит промышленников активнее работать над снижением объёмов подобных выхлопов.