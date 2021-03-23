Алкоголю предрекли серьёзное подорожание в этом году

https://static.news.ru/photo/19ce32f2-8c2e-11eb-9084-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Алкоголь в этом году может подорожать на 5–15%. На водку и пиво цены поднимутся минимум на 3%, на российские вина — на 10–15%.

Такой прогноз дал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его мнению, рост цен на вино объясняется дефицитом сырья, так как в отечественном виноделии с некоторых пор запрещено использование импортных виноматериалов, пишут «Известия».

Импортное спиртное подорожает на 5% в связи с укреплением курса доллара и евро. Ретейлеры допускают рост цен на алкогольную продукцию в пределах 10%. Однако в Торгово-промышленной палате считают, что рост цен будет в пределах инфляции и составит до 4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ужесточить требования к содержанию солода в пиве предлагает Минфин РФ в доработанном проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.