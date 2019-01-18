Росгвардия и нефтяники поссорились из-за ЧОПов

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Сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) во время стрельб в тире

Ведомство пытается расширить влияние в сфере охраны ТЭК

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию. В письме главе Совбеза Николаю Патрушеву они рассказали, что возглавляемое генералом Виктором Золотовым ведомство пытается лишить их возможности выбирать охрану самостоятельно. В свою очередь, Росгвардия устами своего представителя Валерия Грибакина назвала проблему надуманной.

Руководители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов сетуют на рост числа предписаний Росгвардии в адрес защищающих объекты ТЭК частных охранных предприятий (ЧОПов), пишет «Коммерсант». По словам источников издания среди нефтяников и в силовых структурах, Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭК. При этом усиливаются такие риски, как монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен. Под вопросом оказывается и качество услуг.

«Мы были удивлены таким обращением, поскольку у нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всеми участниками рынка и, в первую очередь, с ТЭК. Отмечу, что у нас очень много форматов взаимодействия с этими компаниями, есть экспертный совет, куда входят более ста представителей ЧОПов, крупных компаний, а также экспертов», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Реестр проверок

По его словам, несколько раз в квартал ведомство проводит заседания, на которых эти проблемы не поднимались. Информация о значительном количестве проверок ЧОПов не соответствует действительности, настаивает чиновник. media.gazprom-neft.ru

«Когда охранная функция перешла от МВД в Росгвардию, то была установлена прозрачная система проверочных мероприятий, которую регулирует законодательство — составляется реестр проверок», — поясняет Грибакин.

По его утверждению, предстоящие проверки обязательно доводятся до сведения проверяемого и вся эта информация официально размещается на сайте Генеральной прокуратуры — любой руководитель ЧОПа может зайти и посмотреть, стоит ли он в плане на 2019 год.

Мощный аппаратный ресурс

«По сложившейся неформальной традиции у каждой силовой структуры в России есть поле для „окормления“, то есть поле для взимания экономической ренты. Это оформлено различными правовыми инструментами, контрольными полномочиями, которыми располагает тот или иной силовой орган», — рассуждает в комментарии для News.ru директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Вот для Росгвардии, продолжает эксперт, таким полем стала как раз деятельность охранных предприятий. Раньше это всё курировало МВД. И у тех кланов, которые в МВД сидели на этой теме, вполне хватало аппаратного веса, чтобы начать экспансию на лагерь охранных услуг. Они контролировали определённые сферы, но именно крупные энергетические компании, имевшие собственный лоббистский ресурс, они предпочитали не трогать. Ситуация изменилась с момента создания в 2016 году Росгвардии, которая получила тогда полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью. У неё заметно более серьёзный аппаратный потенциал ещё и в силу личности своего главы Виктора Золотова. Соответственно, Росгвардия сочла возможным начать наступление на позиции столпов ТЭК.

«Однако если бы у Росгвардии не было других очень влиятельных оппонентов, то энергетические компании бы молчали, не выносили бы конфликт в публичное поле и вообще пытались бы договориться мирно», — отмечает Салин.

Не менее серьёзные игроки

По его словам, поскольку ведомство ведёт экспансию по многим направлениям, оно вступило в аппаратный конфликт с другими силовыми структурами. В итоге в 2018 году это привело к тому, что Росгвардия оказалась под ударом. Сергей Пятаков/РИА Новости Виктор Золотов

«Сброс компромата на её руководство появился не случайно. Когда энергетические компании увидели, что не одиноки в своём недовольстве, что Росгвардию атакуют по другим направлениям не менее серьёзные игроки, они решили выйти в публичную плоскость, присоединиться к этой атаке и решить свои проблемы», — рассуждает собеседник News.ru.

Как заметил декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, нефтяной бизнес в России — не совсем частный и как стратегическое направление контролируется по линии государства. Тем не менее бизнесмены всегда хотят, чтобы у них были развязаны руки, особенно с точки зрения определения кадровых приоритетов.

«Предприниматели всегда рассматривают попытки государства войти в их бизнес как некое ограничение, как намерение захватить активы. Поэтому что касается охраны и силового сопровождения, топливно-энергетические компании хотели бы оставить решения за собой», — говорит собеседник.

Как показывает анализ кадрового потенциала нефтегазовых компаний, чаще всего за безопасность в них отвечают кадровые сотрудники спецслужб, ФСБ или даже экс-сотрудники КГБ. И им, конечно же, не хотелось бы запускать в эту деликатную сферу силовиков из другого ведомства, а Росгвардия воспринимается как структура МВД.