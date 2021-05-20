Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер получил роль впервые за пять лет

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Американский актёр Тэйлор Лотнер больше не безработный — звезда «Сумерек» получил роль в кино впервые за пять лет. Актёр сыграет в фильме Home Team, который выйдет эксклюзивно на Netflix, сообщает Deadline.

В карьере Лотнера после «Сумерек» было всё довольно тихо — вышло всего несколько фильмов с достаточно низкими рейтингами. Последней картиной, в которой снялся актёр, стал фильм «Оседлать волну». Он вышел в 2016 году.

Вместе с Лотнером в новой ленте снимутся Роб Шнайдер, известный по фильмам «Мужчина по вызову» и «Цыпочка», и Кевин Джеймс, снявшийся в «Одноклассниках». По сюжету нового Home Team, главный герой Пэйтон (Payton) через два года после победы в Суперкубке возвращается в родной город после дисквалификации. По прибытии он узнаёт, что в его футбольной команде, тренером которой он является, занимается его 12-летний сын.

Съёмки фильма уже стартовали. Сценарий написали Кристофер Титоун (Christopher Titone) и Кит Блюм (Keith Blum).

Ранее стало известно, что звезда «Терминатора», американский актёр и продюсер Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале. Взяться за большую работу со Skydance и Netflix он решился после долгих уговоров фанатов. Поклонники получат на выходе восемь часов ленты о шпионе-пенсионере в исполнении любимого актёра.