Смешил людей и учил Пугачеву: чем запомнится клоун Андрюша

Фото: Л. Нерео/РИА Новости

Андрей Николаев в гримерной Московского государственного цирка

Народный артист РСФСР Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер вчера, 14 августа. Режиссеру-постановщику номеров комического цирка и эстрады было 85 лет. Чем он запомнится?

«Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался Народный артист России, обладатель высшей мировой клоунской награды „Золотая маска Грока“, лауреат всесоюзных и международных цирковых конкурсов, профессор ГИТИС Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша», — сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании.

Чем известен Андрей Николаев

Андрей Николаев был выпускником ГУЦИ и ГИТИСа. На манеже цирка начал появляться еще в студенческие годы. Первое время он был участником интермедий клоуна Карандаша и аттракционов Эмиля Кио. Образ Андрюши Николаев создал в 1960-х годах. Спустя 10 лет основал коллектив «Комедийный цирк» и начал ставить спектакли. Он писал сюжеты не только своих выступлений, но и номеров акробатов, эквилибристов и эксцентриков.

Параллельно с цирком артист преподавал в ГИТИСе, где обучал в том числе Аллу Пугачеву и Александра Буйнова, а также участвовал в международных конкурсах и фестивалях. Результаты его работы с Примадонной можно увидеть в фильме «Женщина, которая поет», где Пугачева исполняла «Песенку про эстраду» и одновременно жонглировала шарами.

Николаев — единственный в СССР обладатель высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока», которую он получил в 1969 году. Знаменитость был лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов. Он удостоился звания народного артиста РСФСР в 1980 году.

Реакция коллег на смерть Андрея Николаева

Андрей Николаев ушел из жизни вчера, 14 августа. Ему было 85 лет. Актер скончался в Боткинской больнице, куда его экстренно госпитализировали несколько дней назад с последствиями перенесенного коронавируса. Также сообщалось, что у артиста наблюдалась острая стадия механической желтухи, однако от операции он отказался. Точная причина смерти не называется.

Пресс-секретарь Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин заявил, что смерть Андрюши стала утратой для всего российского циркового сообщества. По его словам, артист запомнился интеллигентным и образованным человеком, «коих в нашем мире с каждым разом все меньше».

«Грустно. Потеря для цирка, клоунады, циркового сообщества. Очень образованный, очень воспитанный, интеллигентный человек, коих в нашем мире не так много и с каждым разом все меньше. Огромная утрата для российского цирка», — прокомментировал Никулин.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отметил, что Николаев был хорошим человеком, который любил свою работу и по-настоящему умел смешить людей.

«Мое первое впечатление по поводу хорошего, качественного юмора как раз связано с целой программой Андрея Николаева. Мне было 6-7 лет, когда мы с отцом пошли в цирк и я впервые увидел смеющегося в цирке моего папу. Он до слез смеялся над репризами Николаева. Клоун Андрюша принимал участие во всех программах: в воздушном полете, занимался акробатикой, скакал на лошадях, и жонглировал. У него были сплошные аншлаги, он — легенда цирка», — сказал дрессировщик.

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