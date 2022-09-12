Артисты МХАТ обратились к Дорониной письмом в день ее рождения Прямо сейчас народную артистку СССР, которой сегодня исполнилось 89 лет, ждут в стенах театра коллеги и поклонники

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Доронина

«Пусть этот нежный букет согревает ваше доброе сердце нашим теплом». Артисты МХАТ им. М. Горького обратились к Татьяне Дорониной, которая более 30 лет — с 1987 года по 2018-й — являлась художественным руководителем и директором театра, а в настоящее время занимает должность президента МХАТ. Сегодня народная артистка СССР отмечает 89-летие.

Часть сотрудников МХАТа имени М. Горького прямо сейчас собрались в театре. Они надеются, что именинница «выйдет на связь», и им удастся поздравить ее лично.

Я еще не поздравляла [именинницу]. Так как она находится в санатории в Подмосковье. Сейчас я еду в театр. Мы надеемся, что Татьяна Васильевна выйдет с нами на связь и удастся ее поздравить, — рассказала NEWS.ru заслуженная артистка России, актриса МХАТ имени М. Горького Лидия Матасова.

Лидия Матасова уточнила, что «пока не знает», выйдет ли Татьяна Доронина на телефонную связь, или же, возможно, посетит театр лично. Второй вариант тоже не исключен и зависит от самочувствия именинницы.

Актер МХАТа Дмитрий Корепин показал NEWS.ru письмо, которое он написал вместе с несколькими коллегами и отправил Татьяне Дорониной лично в руки.

«Дорогая наша Татьяна Васильевна! От нашего небольшого коллектива, мы назвали его: „НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК“, от всех наших сердец, Поздравляем Вас С Днем Рождения! Мы с Вами! Мы очень Вас любим! Очень по Вам скучаем! Не теряем надежду, что наш театр вновь обретет ту былую силу и тот творческий расцвет, что был при Вас. Пусть этот нежный букет согревает Ваше доброе сердце нашим теплом. С благодарностью и уважением к Вам — любящие Вас артисты», — говорится в письме.

Мы все подписались под этим письмом — артисты, которые не предали Татьяну Васильевну, остались с ней в трудный момент жизни ее и театра, и трудный для всех нас, — подчеркнул Дмитрий Корепин, имея в виду период с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года, когда худруком МХАТ был назначен Эдуард Бояков, а Татьяну Доронину от должности худрука освободили.

Фото: Личного архива Дмитрия Корепина Цветы от авторов письма, букет уже передан имениннице

Это стало ударом для народной артистки СССР.

Дмитрий Корепин отметил, что «очень давно, к сожалению» не видел Татьяну Васильевну. Во МХАТ она не приходила даже после того, как Эдуарда Боякова с должности сняли.

Мне очень печально, что даже после такой внушительной победы над Бояковым к мнению Татьяны Васильевны в театре не прислушиваются. Нам — артистам, которые ее любят и ждут, — очень не хватает Татьяны Васильевны, хотелось бы ее увидеть, давно не видели, — подчеркнул артист.

Дмитрий Корепин сообщил, что, по его сведениям, «Татьяна Васильевна скучает по театру».

В настоящий момент прямо сейчас, во МХАТ несут букеты для Татьяны Дорониной — не только коллеги, но и преданные поклонники, которые тоже любят актрису и ждут всегда, не только в день ее рождения.

Фото: Личного архива Дмитрия Корепина Букеты от поклонников ждут в театре

Ранее театр им. Пушкина под руководством Евгения Писарева открыл новый 73-й сезон. В ближайших планах премьеры комедий по пьесам Михаила Булгакова и Александра Островского, а также ремонт фасада театра.

А Филипп Киркоров признался в том, что мечтает получить роль в спектакле Театра Наций, в котором не пропускает практически ни одной премьеры как зритель.