На новой орбитальной станции РФ может появиться модуль для четырёх туристов

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На новой российской орбитальной станции планируется установить модуль для четырёх космических туристов.

Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв в ходе презентации на «Днях космической науки». По его словам, планируется, что российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет включать в себя пять модулей: базовый, целевой производственный, модуль-платформу для сборки, запуска и обслуживания космических аппаратов, модуль материального обеспечения и коммерческий модуль, рассчитанный на четырёх туристов. В последнем будут установлены два иллюминатора, а также обеспечен доступ к Wi-Fi, передаёт ТАСС.

Модули, которые планируется создать на базе научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС), могут вывести на орбиту с помощью ракет-носителей «Ангара-А5». Предполагается, что их запуски будут произведены с космодромов Плесецк или Восточный. Соловьёв отметил, что РОСС будет похожа на другую российскую станцию — «Мир», затопленную в 2001 году.

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