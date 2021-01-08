В Алма-Ате оппозиция вышла на митинг

https://static.news.ru/photo/12fdcb64-531b-11eb-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ КАЗАХСТАНА 54/vk.com

В Алма-Ате представители различных движений, считающие проходящие в Казахстане парламентские выборы нелегитимными, вышли на акцию протеста.

По данным агентства «Интерфакс-Казахстан», митинг проходит на площади Республики. Полиция заблокировала на подступах к монументу Независимости представителей движения «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан»), а также создаваемой Демократической партии Казахстана во главе с её лидером Жанболатом Мамаем.

Несколько десятков участников акции протеста оказались в плотном кольце, которым их окружили сотрудники СОБРа. Протестующие скандируют «Байкот!». Сама площадь Республики и все подходы к ней заблокированы полицейскими.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с журналистами высказался по поводу переименования различных городов и объектов на территории страны в свою честь. В частности, в разговоре была упомянута история с городом Астана. В 2019 году столица Казахстана стала называться Нур-Султан. По словам Назарбаева, на посту президента он постоянно запрещал реализовывать подобные инициативы. Однако предложения приходили в каждый день рождения.