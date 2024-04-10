Пашинян вычеркнул РФ из переговоров с Баку: что это значит для всех сторон

Фото: primeminister.am

По словам Пашиняна, Ереван, в отличие от России, не допустил ни одной ошибки в отношениях со своими партнерами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что отношения с Россией переживают «не лучшие времена», но при этом ссориться со своим «союзником» в Ереване не хотят. Однако днем ранее Пашинян созвонился с германским канцлером Олафом Шольцем, в разговоре с которым ясно дал понять, что отныне ориентируется только на Запад, игнорируя содействие Москвы в решении важнейших вопросов региона, причем смена курса затронет и процесс примирения Армении с соседним Азербайджаном. Удастся ли Пашиняну выдавить Россию с Южного Кавказа? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как Пашинян оценил нынешние отношения с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая 10 апреля в парламенте республики, признал, что отношения с Россией оказались в стадии «болезненной» трансформации. «Но это происходит, и надо сделать все, чтобы эта трансформация имела позитивный характер. Мы готовы к такой работе с Россией», — заверил Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван не хочет ссориться с Москвой, ведь важность этих отношений для суверенитета, безопасности и экономики Армении трудно переоценить. При этом, по его словам, Армения не допустила ни одной ошибки в отношениях со своими партнерами, зато Россию и ОДКБ премьер косвенно упрекнул в нарушении обещаний.

«Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств», — подчеркнул Пашинян. А вот «обратные случаи», по его словам, многочисленны. Однако он не уточнил, о каких конкретно «случаях» идет речь.

Что касается стран Запада, то они не решат проблемы Армении, оговорился Пашинян. При этом он отметил, что наблюдательная миссия Евросоюза, размещенная в Армении вдоль границы с Азербайджаном, играет важную роль, в то время как размещение миссии ОДКБ привело бы, по выражению Пашиняна, к созданию в Армении «марионеточного» правительства.

Ради кого Пашинян отвернулся от Москвы

Речь армянского премьера прозвучала через несколько дней после его визита в Брюссель и телефонных переговоров с Берлином. Напомним, в пятницу, 5 апреля, Пашинян провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам Пашинян сообщил: это были «отличные консультации». Он добавил, что удалось обсудить расширение сотрудничества, цель которого — укрепление демократии в Армении. В свою очередь фон дер Ляйен после встречи одобрила меры Еревана по «борьбе» с обходом антироссийских санкций.

В России этот визит расценили как серьезный шаг на пути интеграции Армении в евроатлантическое пространство. По данным источников, трое политиков в Брюсселе обсуждали меры политической, экономической, военной и гуманитарной помощи Еревану, чтобы помочь бывшей советской республике выйти из-под влияния Москвы.

Пашинян признался, что в Брюсселе он убедился в готовности ЕС и США помочь «заработать миллиарды в Республике Армения», чтобы, как сказал премьер, «мы не смотрели, кто что нам даст со стороны». При этом по итогам визита Еревану пообещали сумму $350 млн.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Никол Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана переживают «не самые лучшие времена»

На что намекал Пашинян в разговоре с Шольцем

Во вторник, 9 апреля, Пашинян продолжил раунд дипломатии с Западом, побеседовав по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Пашинян поблагодарил немецкого коллегу за поддержку демократических реформ в Армении, за стремление ФРГ и Евросоюза развивать отношения с Ереваном.

Кроме того, как официально сообщил потом аппарат Пашиняна, лидеры обсудили и переговорный процесс Еревана с Баку. Пашинян отметил, что Армения готова перейти к решениям на основе принципов, согласованных на встречах в октябре 2022 года в Праге, в мае и июле 2023 года в Брюсселе, а также в октябре 2023 года в Гранаде. Пашинян отверг любые попытки «исказить эти принципы».

Как считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, в разговоре с немецким канцлером Пашинян отнюдь не случайно так подробно перечислял свои заявления, прозвучавшие на западных дипломатических площадках — в Праге, Брюсселе и Гранаде, и при этом ни разу не упомянул договоренности с Азербайджаном, заключенные в Москве и Сочи, то есть на территории России.

«Тем самым Пашинян демонстративно переводит решение своих проблем с Азербайджаном на западные площадки. Расчет на то, что это станет еще одним свидетельством его дрейфа прочь от России, еще одним выпадом в сторону Москвы, — заявил NEWS.ru Мирзаян. — Во-вторых, он рассчитывает, что европейские элиты, заинтересованные в „освобождении“ Армении, окажут ему целый ряд протокольных услуг и поблажек».

Мирзаян прогнозирует: после этого Пашинян сможет предоставить как свою «великую дипломатическую победу» то, что с Азербайджаном на западных площадках он взаимодействует якобы эффективнее, чем на российских.

«Здесь присутствует традиционное, к сожалению, для армянской внешней политики правило „понты важнее действий“. Такие государства, как Армения, находящиеся в сложной ситуации, не имеют права руководствоваться такими принципами. Но имеем то, что имеем. Пашинян делает это не только ради понтов, но и для разрыва отношений с Москвой», — посетовал Мирзаян.

Как напоминает эксперт, на упомянутой встрече в Гранаде в октябре прошлого года не было азербайджанского президента Ильхама Алиева, поэтому для Баку итоги конкретно этой встречи вряд ли вообще имеют значение. «Азербайджан прекрасно понимает такого рода игры Пашиняна», — предполагает политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Заявления армянского премьера прозвучали через несколько дней после нашумевшей встречи в Брюсселе

Стоит ли Армении рассчитывать на гарантии Запада

Все гарантии Запада остаются лишь словами и никаких конкретных обязательств не несут, напомнил в беседе с NEWS.ru политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. По его словам, Ереван «все еще хочет усидеть на двух стульях и пока не разрывает окончательно отношения с Москвой».

«Сейчас все разговоры Пашиняна с Западом нацелены на то, чтобы понять, сколько он может получить от новых западных партнеров. Пока Ереван не переходит красные линии, которыми стали бы отказ от российской военной базы в Гюмри, от российских пограничников и приглашение западных военных на территорию Армении. Он продолжает многовекторную политику, полагая, что Россия позволит ему совершить еще ряд неоднозначных шагов», — предположил Наумов.

При этом, добавил политолог, армянский премьер пытается переложить на Москву всю ответственность за проигрыш в Карабахе.

«С точки зрения армянского общественного мнения Россия „слила“ Карабах. Москва, мол, не стала воевать с Азербайджаном „за Армению“, поэтому она ответственна за то поражение. На самом деле ответственность несет Пашинян и армянский народ, который его выбрал», — считает Наумов.

Кто потеряет больше от разрыва — Армения или Россия?

Москва пока не списывает Армению со счетов и пытается сохранить с ней отношения, отметил Наумов. Однако, считает эксперт, восстановить доверие в ближайшее время не удастся.

«Отношения не будут прежними. Мне кажется, это даже хорошо для России, поскольку слишком большое значение, которое придавалось Армении в российской внешней политике, отчасти мешало Москве. Думаю, мы увидим балансировку этой картины, переход к более тесным отношениям с Азербайджаном, что пойдет только на пользу Москве, Баку и региону в целом. У России постепенно улучшаются отношения с соседней Грузией. Так что это не Россия потеряла Армению, это Армения потеряла Россию. Уверен, лучше Еревану от этого не будет», — высказал мнение Наумов.

С ним согласен Мирзаян. «Армения сама отказывается от союза с Россией — из-за действий Пашиняна. При этом армянский народ, живущий в Армении, ничего не хочет с этим делать. У людей там дикая апатия, но это уже их проблема», — заключил эксперт.

Фото: primeminister.am Москва выразила надежду на разрешение возникших с Ереваном противоречий в ходе личного общения лидеров двух стран

Как оценили смену курса Пашиняна в Москве

Комментируя выступление Пашиняна в парламенте, Кремль выразил надежду на разрешение возникших противоречий в ходе личного общения лидеров двух стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в обозримом будущем Владимиру Путину и Николу Пашиняну представится возможность обсудить их лично.

Представитель Кремля напомнил, что Армения — близкий партнер и союзник России. «Это страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить», — пояснил Песков.

Речь армянского премьера в парламенте — тревожный сигнал, Армения в последнее время действительно отдаляется, признал в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Москва всегда выступает сторонником открытого и честного диалога, желает участия всех стран и ОДКБ, и СНГ в обсуждении вопросов», — сказал Карасин. По его словам, Россия и Армения — две исторически родственные страны, которые должны быть заинтересованы в развитии своих отношений по всем направлениям, как это и было всегда.

«Решение поменять курс вызывает много вопросов, но Москва готова обсуждать их не в публичном пространстве, а во время контактов. Надеюсь, что у нас получится решить вопросы в ходе диалога. Такие категоричные заявления для прессы вряд ли способствуют достижению взаимного понимания и продвижения вперед», — отметил Карасин.

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