Армения стягивает к границе войска. Кому выгодна война на Южном Кавказе?

Фото: primeminister.am

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры скопления армянских войск на границе с Азербайджаном и строительства там новых опорных пунктов

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры скопления армянских войск на границе с Азербайджаном и строительства там новых опорных пунктов. На фоне укрепления оборонительных позиций на границе глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Москва и Ереван разговаривают на разных языках, а основными партнерами назвал не Россию, а США и Евросоюз. Почему, пока Баку заявляет о стремлении к миру, Ереван продолжает привлекать на Южный Кавказ западных акторов и не отказывается от воинственной риторики — в материале NEWS.ru.

О чем заявил глава МИД Армении

Отношения традиционных союзников — Москвы и Еревана — давно дали трещину, заявил в интервью аргентинским СМИ глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, хотя стороны поддерживают хорошие связи в экономической сфере и в вопросах безопасности, но «говорят они не на одном языке» и между ними есть разногласия. «Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть», — заявил Мирзоян.

Он воздержался от прогнозов касательно будущего российско-армянских отношений. Чиновник отметил: Армения ожидает от России, чтобы взаимные обязательства по гарантиям территориальной целостности закавказской республики были четко зафиксированы в письменном документе. При этом, по словам Мирзояна, армянская сторона в своих претензиях к Москве не готова идти до разрыва дипотношений.

Чиновник признал, что основными внешнеполитическими партнерами для Еревана сейчас стали Евросоюз и США, но при этом, по словам главы армянского МИД, не стоит говорить о решительном повороте во внешней политике страны. Ведь ключевая цель Еревана, подчеркнул Мирзоян, — обеспечение безопасности и демократический путь, в котором обязательно должны помочь «хорошие партнеры» на Западе.

«Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Мирзоян. Он отметил, что, хотя Армения развивает отношения с НАТО, вопрос ее вступления в Альянс на повестке не стоит.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Отношения традиционных союзников — Москвы и Еревана — давно дали трещину, заявил в интервью аргентинским СМИ глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Как отреагировали в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения находится под давлением Запада, в том числе в вопросе работы платежной системы «Мир» в республике. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны, Вашингтон угрожает им вторичными санкциями. «Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — сказал Песков.

Российские парламентарии отреагировали менее дипломатично. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил NEWS.ru, что это обидно — слышать подобные заявления главы армянского МИД об отношениях с РФ. По его словам, такие высказывания подрывают доверие и взаимное уважение.

«Дело в том, что Армения сейчас выступает объектом геополитической и политической игры США и Западной Европы. И вряд ли все проблемы в рамках этого розыгрыша можно будет решить именно в том ключе, который устроил бы армянский народ. Очень обидно. Я взываю к здравому смыслу и к тому, чтобы отношения между нашими странами, между Ереваном и Москвой, всегда носили добрый и конструктивный характер. Будем надеяться, что так оно и произойдет, хотя надежд на это становится все меньше и меньше», — посетовал Карасин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения находится под давлением Запада

Какова сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе

Параллельно дипломатической эскалации между Москвой и Ереваном нарастает напряжение и на Южном Кавказе. 30 марта в Telegram-каналах появилась информация о переброске и концентрации личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении, включая артиллерийские установки и гусеничную бронетехнику, на различных направлениях армяно-азербайджанской границы. По данным источников, армянские военные направлялись в сторону азербайджанского анклава Кярки.

Минобороны Азербайджана подтвердило сообщения о стягивании сил и интенсивных передвижениях армянской армии в нескольких направлениях на границе. А 1 апреля ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как Армения стягивает войска и строит опорные пункты на границе с Азербайджаном.

В Баку указали, что по ту сторону границы в последнее время все чаще звучат угрозы войной и агрессивная риторика в отношении Азербайджана.

«Возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации», — заявили в ведомстве.

В Баку предупредили, что будут решительно отвечать на любые попытки провокации. Ответственность за обострение обстановки будет лежать на Армении и западных государствах, подчеркивается в заявлении МО Азербайджана.

Фото: МО Азербайджана В Telegram-каналах появилась информация о переброске и концентрации личного состава и боевой техники Вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской границе

Как в Ереване ответили на обвинения Баку

В свою очередь Минобороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны о скоплении армянских войск на границе с Азербайджаном. В ведомстве заявили, что в Сети были опубликованы фотографии учебного процесса молодых водителей. Однако армянская сторона не уточнила, откуда взялись эти «водители-новобранцы» и почему они организовали автопробег прямо на границе с Азербайджаном.

Версию Еревана поддержали и его новые «основные партнеры» — представители ЕС. Европейская миссия в Армении заверила, что не видит никаких передвижений военной техники на границе между странами. По их словам, представители миссии весь день патрулировали границу и ничего подобного не заметили.

Вслед за этим армянские дипломаты обвинили Баку в подготовке нападения. Посол Армении в ЕС Тигран Балаян заявил в соцсетях, что Азербайджан будто бы собирается напасть на Армению, причем в день Святой Пасхи, 31 марта. «В Пасху [президент Азербайджана Ильхам] Алиев и его союзники хотят напасть на Армению, чтобы сорвать запланированную на 5 апреля встречу Никола Пашиняна с госсекретарем Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен, направленную на развитие и устойчивость Армении», — заявил Балаян.

По мнению азербайджанских экспертов, такие провокации официального Еревана происходят на фоне попыток ВС Армении усилить свои позиции на границе. Они предположили, что премьер страны Никол Пашинян пытается притормозить процесс возвращения Азербайджану четырех неанклавных сёл и использует фейки об угрозе азербайджанской агрессии для переговоров с Западом.

Фото: МО Армении В Баку предупредили, что будут решительно отвечать на любые попытки провокации

Что мешает подписанию мира между Азербайджаном и Арменией

Несмотря на провокативные заявления представителей Армении, Баку в очередной раз подтвердил готовность подписать мир с Ереваном. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянская сторона также должна продемонстрировать серьезную политическую готовность к миру.

«У нас есть стратегические параметры мирного договора и мирного преобразования региона Кавказа, это более чем очевидно и наглядно. Армянская сторона должна продемонстрировать свою готовность вместо того, чтобы искать отговорки и быть вовлеченной в контрпродуктивные геополитические интриги за пределами региона», — подчеркнул Гаджиев, с сожалением отметив, что Армения отказывается от платформы, предлагаемой Россией.

По всей видимости, в Ереване отказываются от российской платформы для подписания мира с Баку из-за внешнего давления. Как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, на Западе хотели бы, чтобы мирный договор между двумя государствами Южного Кавказа был подписан на территории Европы.

«То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где начинались усилия по прекращению конфликта и по выстраиванию всех вопросов, — это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно. Хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу», — сказал Лавров на большой пресс-конференции в январе, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянская сторона также должна продемонстрировать серьезную политическую готовность к миру

Почему Ереван отказывается от мира и наживает новых врагов

Ереван привлекает западные страны на Южный Кавказ по нескольким причинам, заявил NEWS.ru политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. По его словам, самая главная из них — желание Пашиняна сохранить свою власть.

«Для сохранения власти Пашиняну необходимо переложить вину за собственную провальную политику на кого-то другого. Он перекладывает ее на русских. Это его личный вектор. Кроме того, Армения проиграла войну, и это ей неприятно. Ей хочется какой-то компенсации, сатисфакции, и новое прозападное направление позволяет сформировать соответствующий образ будущего. Вместо того чтобы заниматься адаптацией к региональным условиям, Армении очень приятно сейчас заниматься адаптацией к „светлому западному будущему“», — заявил Наумов. Он читает, что именно по этим причинам затягивается процесс подписания мира с Азербайджаном.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с NEWS.ru назвал премьер-министра Армении «предателем». По его словам, «карабахская эпопея» — доказательство его предательских мыслей.

«Появление Пашиняна в роли руководителя Армении было связано с желанием Еревана свалить на кого-то ответственность за передачу районов в Карабахе Азербайджану. Он следует курсу, который наметил еще на старте своей общественной политической карьеры. А вслед за Карабахом избавляется от „ненужной“ России. Это называется путь предательства», — подчеркнул Затулин.

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