Евросоюз похвалил Армению за «борьбу» против обхода антироссийских санкций Фон дер Ляйен: ЕС одобряет усилия Еревана в борьбе с обходом санкций против РФ

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила меры Армении в «борьбе» с обходом антироссийских санкций. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции по итогам встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе, передает ТАСС.

Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России, — сказала политик.

Также на пресс-конференции фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Армении €270 млн в форме грантов в течение четырех лет. По словам главы ЕК, средства пойдут на осуществление «плана роста и развития» республики. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».

Ранее лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян выразил уверенность, что переговоры Пашиняна с фон дер Ляйен и Блинкеном не имеют ничего общего с интересами Армении. По его мнению, на Западе хотят открыть второй фронт на Южном Кавказе для противостояния с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, ЕС и Армения «наигранно недоумевают» относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывает у многих беспокойство. Она пояснила, что участники предстоящей встречи утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Дипломат подчеркнула, что беспокойство России по поводу мероприятия обусловлено тем, что представители ЕС и США прямо заявляют партнерам в Ереване об исключительной направленности против Москвы.