Стало известно, сколько денег Армения получит от ЕС в течение четырех лет Фон дер Ляйен: ЕС выделит Армении €270 млн в грантах в течение четырех лет

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Европейский союз выделит Армении €270 млн в форме грантов в течение четырех лет, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе, передает ТАСС.

Мы предоставим 270 млн евро в следующие четыре года в форме грантов, — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, средства пойдут на осуществление «плана роста и развития» республики. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон собирается предоставить Еревану более $65 млн, что на 50% больше, чем два года назад. По его словам, Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться заявлений Еревана по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии и госсекретаря Соединенных Штатов, прежде чем говорить о переговорах. Песков добавил, что Россия пока не слышала ничего о намерении армянской стороны обсуждать тему трансатлантической интеграции в ходе встречи. Песков подчеркнул, что Москва исходит из имеющейся информации.