В Кремле высказались о переговорах Армении, Евросоюза и США Песков призвал дождаться заявлений Армении по переговорам с Евросоюзом и США

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Российская сторона пока не располагает информацией о повестке встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал дождаться заявлений от армянской стороны, прежде чем говорить о переговорах, передает ТАСС.

Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия пока не слышала ничего о намерении Армении обсуждать тему трансатлантической интеграции в ходе переговоров. Песков подчеркнул, что Москва исходит из имеющейся информации.

Ранее лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян выразил уверенность, что переговоры Пашиняна с фон дер Ляйен и Блинкеном не имеют ничего общего с интересами Армении. По его мнению, на Западе хотят открыть второй фронт на Южном Кавказе для противостояния с Россией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики под предлогом защиты прав человека. Республика также отказалась принимать «основанные на двойных стандартах предвзятые заявления» Запада.