Алиев потребовал от Блинкена не вмешиваться в дела Азербайджана Алиев заявил Блинкену о недопустимости вмешательства в дела Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики под предлогом защиты прав человека, сообщили в пресс-службе лидера страны госагентству АЗЕРТАДЖ. Отмечается, что республика не принимает «основанные на двойных стандартах предвзятые заявления» западных стран по этому вопросу. Уточняется, что разговор состоялся 3 апреля по инициативе американской стороны.

Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы, — заявили в пресс-службе президента.

Также во время разговора с американским госсекретарем Алиев заявил, что Баку не будет нападать на Ереван и назвал абсолютно беспочвенными подобные обвинения. Также отмечается, что Алиев назвал полезными переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по тексту мирного соглашения в Берлине. При этом он подчеркнул, что существует необходимость ускорить переговоры.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить трехсторонний диалоговый механизм. По ее словам, Москва всегда выступала за комплексное урегулирование ситуации в регионе, «в отличие от Евросоюза и США». Она подчеркнула, что конфликт должен быть решен исключительно политико-дипломатическими методами.