В Армении выступили против встречи Пашиняна в Брюсселе Политик Теванян: встреча в Брюсселе не имеет ничего общего с интересами Еревана

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян и Урсула фон дер Ляйен

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном не имеет ничего общего с интересами Армении, заявил NEWS.ru лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, западные страны хотят открыть второй фронт на Южном Кавказе для противостояния с Россией.

На Западе видят серьезные проблемы на Украине, поэтому хотят ударить по России с нашего региона. В качестве инструмента была избрана Армения, так как именно в этой республике у власти находятся их представители. Именно Армения, к нашему сожалению, сегодня является слабым звеном нашего региона, — отметил Теванян.

Он также обратил внимание на результаты проведенных в Армении опросов. По его словам, они показывают, что Никол Пашинян не имеет поддержки в Армении.

Последний опрос показывает, что 75% отвергают политику Пашиняна. А безусловно поддерживают всего 7% населения. В этом ситуация у Пашиняна напоминает рейтинг [экс-президента Украины Виктора] Ющенко на Украине в последние годы его правления, — сказал Теванян.

При этом политик подчеркнул, что помимо конфронтации против Москвы западные страны будут обсуждать с Арменией в том числе вопросы экспорта и транзита «чувствительных товаров» в Россию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, ЕС и Армения «наигранно недоумевают» относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывает у многих беспокойство. Она пояснила, что участники предстоящей встречи утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Дипломат подчеркнула, что беспокойство России по поводу мероприятия обусловлено тем, что представители ЕС и США прямо заявляют партнерам в Ереване об исключительной направленности против Москвы.