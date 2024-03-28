Захарова объяснила, почему встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство Захарова: встреча Армения-ЕС-США беспокоит из-за направленности против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

США, ЕС и Армения «наигранно недоумевают» относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывает у многих беспокойство, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, мероприятие имеет явную антироссийскую направленность.

В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения-ЕС-США вызывает у многих «беспокойство», — заявила Захарова.

Он пояснила, что участники предстоящей встречи утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Дипломат подчеркнула, что беспокойство России по поводу мероприятия обусловлено тем, что представители ЕС и США прямо заявляют партнерам в Ереване об исключительной направленности против Москвы.

Захарова добавила, что беспокойство большинства стран региона вызвано тем, что подобные встречи нацелены на дальнейшее внедрение Запада с его «крайне деструктивными» подходами на Южный Кавказ. При этом вопрос о достижении мира между Арменией и Азербайджаном в действительности на повестке не стоит, сказала дипломат.

Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа, — резюмировала Захарова.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что предстоящая конференция с участием ЕС, США и Армении носит односторонний и предвзятый характер и основана на подходе двойных стандартов. По его словам, намеченная на 5 апреля встреча в Брюсселе может создать опасную иллюзию для Еревана.