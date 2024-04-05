«Отлично»: Пашинян оценил встречу с Блинкеном и фон дер Ляйен Пашинян назвал отличной прошедшую встречу с Блинкеном и фон дер Ляйен

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Twitter (X), что провел «отличные консультации с коллегами» из США и Евросоюза. Речь идет о встрече политика с госсекретарем Энтони Блинкеном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Глава правительства республики добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить расширение сотрудничества, целью которого является укрепление демократии в Армении.

Провели отличные консультации с коллегами из США и ЕС. Обсудили расширение сотрудничества с целью укрепления экономики и демократии в Армении, — заявил Пашинян.

В ходе встречи стороны договорились, что США выделят Армении более $65 млн. По словам Блинкена, эти средства будут инвестированы прежде всего в сферы государственного управления и экономики республики. Госсекретарь добавил, что Вашингтон также хочет помочь Еревану в укреплении демократической и экономической устойчивости. По его словам, США согласны с позицией Армении относительно будущего Южного Кавказа.

По словам Пашиняна, правительство Армении надеется, что Запад поможет республике модернизировать ее инфраструктуру и построить бизнес-сети. Он подчеркнул, что ради привлечения компаний из ЕС и США страна готова улучшать инвестиционную среду.