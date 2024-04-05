США выделят Армении более $65 млн Блинкен: США инвестируют в госуправление Армении более $65 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США намерены выделить Армении более $65 млн, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен на пресс-конференции перед трехсторонней встречей Евросоюза, Вашингтона и Еревана в Брюсселе. По его словам, эти средства будут инвестированы прежде всего в сферы государственного управления и экономики республики, передает ТАСС.

Соединенные Штаты инвестируют в усилия премьер-министра [Армении Никола Пашиняна] по управлению страной и проведению экономических реформ. Мы планируем предоставить более $65 млн помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад, — заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон также хочет помочь Еревану в укреплении демократической и экономической устойчивости. По его словам, США согласны с позицией Армении относительно будущего Южного Кавказа и хотели бы видеть ее «сильной, независимой державой».

По словам Пашиняна, правительство Армении надеется, что Запад поможет республике модернизировать ее инфраструктуру и построить бизнес-сети. Он подчеркнул, что ради привлечения компаний из ЕС и США страна готова улучшать инвестиционную среду.