Пашинян надеется на помощь Запада в модернизации инфраструктуры Армении Пашинян: Армения готова улучшать инвестсреду для привлечения компаний ЕС и США

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Правительство Армении надеется, что Запад поможет республике модернизировать ее инфраструктуру и построить бизнес-сети, заявил премьер-министр Никол Пашинян на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что ради привлечения компаний из ЕС и США страна готова улучшать инвестиционную среду, передает ТАСС.

Мы полны решимости повысить конкурентоспособность частного сектора Армении для выхода на новые рынки. Более того, мы готовы улучшить нашу инвестиционную среду и сделать ее более привлекательной для европейских и американских компаний, — заявил Пашинян.

Кроме того, премьер-министр вновь подтвердил приверженность Армении процессу регулирования отношений между Ереваном и Баку. При этом Пашинян отметил, что он должен основываться на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности государств.

В ходе пресс-конференции Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены выделить Армении более $65 млн. По его словам, эти средства будут инвестированы прежде всего в сферы государственного управления и экономики республики.