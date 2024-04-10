Политолог оценил вероятность восстановления отношений России и Армении Политолог Наумов: отношения России и Армении уже не будут прежними

Отношения Москвы и Еревана уже не будут прежними, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. По его словам, это даже хорошо, поскольку существенная роль Армении в российской политической жизни только вредила РФ.

Это не Россия потеряла Армению, а Армения потеряла Россию. Уверен, лучше Еревану от этого не будет. Думаю, в ближайшее время мы увидим балансировку этой картины, переход к более тесным отношениям с Азербайджаном, что будет только лучше для Москвы, Баку и региона в целом, — сказал Наумов.

При этом политолог отметил, что Россия до сих пор не списывает Армению со счетов и пытается сохранить с ней отношения. Он также обратил внимание на постепенное улучшение отношений РФ и Грузии. По словам эксперта, это хороший сигнал для Москвы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране привело бы к созданию марионеточного правительства. По его мнению, ОДКБ присутствовала бы в республике как миротворец, а не союзник, а Армения в таком случае вышла бы из своей системы гарантий безопасности.