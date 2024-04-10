Пашинян бросил ОДКБ очередной упрек Пашинян: ОДКБ присутствовала бы в Армении как миротворец, а не союзник

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) присутствовала бы в Армении как миротворец, а не союзник, заявил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, страна в таком случае вышла бы из своей системы гарантий безопасности.

Наблюдатели ОДКБ присутствовали бы в Армении в качестве миротворца, а не союзника, — сказал Пашинян.

Он отметил, что размещение миротворческой миссии ОДКБ привело бы к созданию марионеточного правительства в Армении. По словам Пашиняна, весной 2021 года в стране были силы, которые требовали начать военные действия, чтобы «ОДКБ пришла на помощь». Как он утверждает, по их логике, без этого ОДКБ не могла ничего сделать, хотя «де-юре обязательства организации говорят совсем о другом».

В марте Пашинян назвал неуместным вопрос о выходе Армении из ОДКБ. Он отметил, что нужно ставить вопрос «выхода ОДКБ из Армении». Как объяснил премьер, Ереван не хочет покидать организацию — она оставляет свои позиции в стране.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об отношениях России и Армении, заявила, что своими действиями Ереван предает не Москву и партнеров на Западе, а собственный народ. Дипломат также напомнила о союзнических контактах Москвы с Ереваном и членстве республики в ОДКБ и ЕАЭС.