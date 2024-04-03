«Предает свой народ»: МИД РФ о потерях Еревана от сотрудничества с Западом Захарова: Армения предает не Россию и своих партнеров на Западе, а свой народ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Своими действиями Армения предает не Россию и своих партнеров на Западе, а свой собственный народ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, такие люди, как глава МИД Армении Арарат Мирзоян, загоняют республику в тупик.

Не стоит забывать о наших союзнических отношениях с Арменией и ее членстве в ОДКБ и ЕАЭС. Причем от взаимодействия с ЕАЭС республика получает финансовую и экономическую прибыль. Еще недавно власти Еревана говорили о том, что эти структуры принципиально важны для развития экономики и недопущения ее изоляции на Южном Кавказе. Когда обманывали — тогда или сейчас? Не нас они предают и не своих партнеров на Западе. Они предают свой народ — вот в чем проблема, — сказала Захарова.

Комментируя заявление Мирзояна о том, что Москва и Ереван «разговаривают на разных языках», дипломат отметила, что такие люди, как он, загоняют республику в тупик. Она заявила, что такие заявления прискорбно слышать учетом отмечаемой 3 апреля годовщины установления дипотношений между Россией и Арменией.

На вопрос о разрыве отношений с Россией он ответил, что не может предсказывать будущее. Это странно, потому что обычно политики, находящиеся у власти, не просто предсказывают будущее, но и творят. Они ведь могут сказать о тенденции и, к примеру, заверить, что негативный сценарий не был реализован. Прискорбно слышать заявления армянских политиков с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипотношений между Россией и Арменией. Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США, — сказала дипломат.

Ранее Мирзоян заявил, что Ереван и Москва общаются на разных языках и между ними есть разногласия. При этом, по его словам, страны продолжают развивать тесные экономические отношения, идет двусторонняя торговля. При этом министр затруднился дать прогноз о будущем отношений между странами, отметив, что Армения имеет справедливые ожидания, чтобы в письменном документе были отражены обязательства территориальной целостности, взятые обеими сторонами.