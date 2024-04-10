Отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».
Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств, — сказал он.
Пашинян отметил, что российско-армянские отношения представляют особую важность для армянской государственности, экономики и безопасности. По его словам, Ереван не хочет спорить с Москвой не потому, что «не обладает такой возможностью и силой», а потому, что «оценивает то позитивное, что было и есть в отношениях» между странами.
Политолог Дмитрий Солонников считает, что Ереван шаг за шагом старается избавиться от участия Москвы в трехстороннем формате урегулирования отношений с Баку, пытаясь заменить ее на Брюссель и Вашингтон. Так он прокомментировал решение армянского руководства обсуждать свои отношения с соседями по Закавказью с руководством Германии. По его мнению, теперь Запад попытается усилить давление на Азербайджан, добиваясь, чтобы Баку пошел по пути Еревана.
При этом Пашинян на заседании правительства, подводя итоги встречи с высокопоставленными лицами в Брюсселе, заявил, что США и Евросоюз не решат проблемы страны. По его словам, с ними придется справляться самой Армении.
Ранее сообщалось, что во время встречи в Брюсселе с участием ЕС и США председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила меры Армении в «борьбе» с обходом антироссийских санкций. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».