Пашинян исключил ошибки Еревана в отношениях с Москвой Пашинян: Армения не сделала ни одного неверного шага в отношениях с Россией

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства. Однако, по его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны».

Мы действительно не сделали ни одного неверного шага в наших отношениях с Россией. Нет места, где наши коллеги могли бы обвинить нас в невыполнении своих обязательств, — сказал он.

Пашинян отметил, что российско-армянские отношения представляют особую важность для армянской государственности, экономики и безопасности. По его словам, Ереван не хочет спорить с Москвой не потому, что «не обладает такой возможностью и силой», а потому, что «оценивает то позитивное, что было и есть в отношениях» между странами.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Ереван шаг за шагом старается избавиться от участия Москвы в трехстороннем формате урегулирования отношений с Баку, пытаясь заменить ее на Брюссель и Вашингтон. Так он прокомментировал решение армянского руководства обсуждать свои отношения с соседями по Закавказью с руководством Германии. По его мнению, теперь Запад попытается усилить давление на Азербайджан, добиваясь, чтобы Баку пошел по пути Еревана.

При этом Пашинян на заседании правительства, подводя итоги встречи с высокопоставленными лицами в Брюсселе, заявил, что США и Евросоюз не решат проблемы страны. По его словам, с ними придется справляться самой Армении.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Брюсселе с участием ЕС и США председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила меры Армении в «борьбе» с обходом антироссийских санкций. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».